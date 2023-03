Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr aufgehoben

Photo : YONHAP News

In Südkorea gilt ab dem heutigen Montag im öffentlichen Nahverkehr keine Maskenpflicht mehr.Nach Angaben des Zentralen Hauptquartiers für Katastrophenschutz am Montag werde die Vorschrift im Zuge der Lockerung der Corona-Regeln aufgehoben.Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in Bus und Bahn war seit Oktober 2020 zwingend vorgeschrieben.Vor zwei Monaten hatte die Regierung bereits die Maskenpflicht in Innenräumen abgeschafft.Die Gesundheitsbehörden empfehlen das Tragen einer Maske in öffentlichen Verkehrsmitteln in den Spitzenverkehrszeiten aber weiterhin.Auch in den Apotheken innerhalb von großen Handelsgeschäften und Bahnhöfen muss keine Maske mehr getragen werden. Andere Apotheken müssen grundsätzlich aber mit Mundschutz betreten werden, in Krankenhäusern und Hochrisikoeinrichtungen wie Pflegeheimen muss ebenfalls weiterhin eine Maske getragen werden.