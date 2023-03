Atomunterhändler Südkoreas, der USA und Japans verurteilen Nordkoreas Raketenstart

Photo : YONHAP News

Die Chefunterhändler Südkoreas, der USA und Japans für die nordkoreanische Nuklearproblematik haben den Start einer ballistischen Kurzstreckenrakete durch Nordkorea am Sonntag scharf verurteilt.Laut dem Außenministerium in Seoul sprach Kim Gunn, Sonderbeauftragter für Friedens- und Sicherheitsangelegenheiten auf der koreanischen Halbinsel, am Sonntag mit seinen amerikanischen und japanischen Kollegen, Sung Kim und Takehiro Funakoshi, am Telefon. Er habe darauf hingewiesen, dass Nordkoreas Raketenstart einen eklatanten Verstoß gegen mehrere Resolutionen des UN-Sicherheitsrats und eine Provokation darstelle, die Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel und in der Region bedrohe.Die drei Beamten einigten sich, die enge Kommunikation und Kooperation zwischen den drei Staaten weiter zu verstärken, um ein resolutes, geschlossenes Vorgehen der internationalen Gemeinschaft gegen Nordkoreas Provokationen, unter anderem bei einem am Montag geplanten Treffen des UN-Sicherheitsrats, bewirken zu können.