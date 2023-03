Kleine Darlehen für vulnerable Gruppen werden ab nächstem Montag vergeben

Photo : YONHAP News

Ein Programm für die Vergabe von kleinen Darlehen zur Bestreitung des Lebensunterhalts der vulnerablen Bevölkerungsgruppen wird am 27. März eingeführt.Das gab die Finanzdienstekommission am Dienstag bekannt. Das Programm zielt darauf ab, solche Gruppen vor Schäden durch Kredithaie zu schützen.Potenzielle Nutznießer sind diejenigen, die hinsichtlich der Kreditwürdigkeit zu den unteren 20 Prozent zählen und höchstens 35 Millionen Won oder 26.800 Dollar im Jahr verdienen. Wer mit der Rückzahlung eines Darlehens im Verzug ist oder kein Einkommen hat, kann ebenfalls einen Kredit beantragen.Angeboten werden Kredite mit einjähriger Laufzeit. Die Laufzeit kann auf maximal fünf Jahre verlängert werden.Die höchste Kreditsumme liegt bei einer Million Won oder 765 Dollar. Beim ersten Mal können bis zu 500.000 Won geliehen werden. Werden die Zinsen in den ersten sechs Monaten fristgerecht gezahlt, können weitere 500.000 Won geliehen werden.Der Zinssatz beträgt 15,9 Prozent pro Jahr.