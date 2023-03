SsangYong Motor in KG Mobility umbenannt

Photo : YONHAP News

SsangYong Motor hat sich in KG Mobility umbenannt.Der koreanische Automobilhersteller teilte mit, dass bei einer Hauptversammlung der Aktionäre heute am Firmensitz in Pyeongtaek die entsprechende Änderung des Firmennamen festgelegt worden sei.Die Firma wurde im Jahr 1954 als Ha Dong-hwan Motor Workshop gegründet und später in Dong-A Motor umbenannt. Seit 1988 trug das Unternehmen den Namen „SsangYong Motor“.KG Mobility kündigte an, sich künftig entsprechend dem Paradigmenwechsel im Automarkt auf die Entwicklung einer für Elektroautos exklusiven Plattform und Mobilitätstechnologien, darunter SDV (Software Defined Vehicle), autonome Fahrzeuge und Künstliche Intelligenz, zu konzentrieren.