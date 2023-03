Photo : YONHAP News

Korean Air will im ersten Halbjahr dieses Jahres einen Wifi-Dienst an Bord einführen.Änderungen des Gesellschaftsvertrags zur Einführung eines Internetdienstes an Bord beschloss die Fluggesellschaft heute bei der regelmäßigen Hauptversammlung.Jin Air, eine Tochtergesellschaft von Korean Air, wird ebenfalls heute bei einer Hauptversammlung entsprechende Änderungen beschließen, um einen Wifi-Dienst an Bord starten zu können.