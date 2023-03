Erdbeben der Stärke 2 nahe der Insel Jeju

Photo : KBS News

Nahe der Insel Jeju im Süden des Landes hat sich am Donnerstagmorgen ein Erdbeben der Stärke 2 auf der Richterskala ereignet.Nach Angaben des nationalen Wetteramtes Korea Meteorological Administration seien die Erschütterungen um 8.35 Uhr rund 81 Kilometer westlich von Jeju-Stadt registriert worden. Das Epizentrum habe sich in einer Tiefe von 16 Kilometern befunden.Nach Angaben des Wetteramtes werde davon ausgegangen, dass das Beben keinen Schaden verursachte.In diesem Jahr gab es in Südkorea bereits 17 Erdbeben mit einer Stärke von mindestens 2.