Gesuchter Terraform-Chef in Montenegro festgenommen

Photo : YONHAP News

In Montenegro ist ein Verdächtiger gefasst worden, der als Chef der zusammengebrochenen Kryptowährungsfirma Terraform Labs gilt.Der montenegrinische Innenminister Filip Adzic schrieb am Donnerstag im Kurznachrichtendienst Twitter, dass jemand festgenommen worden sei, der offenbar Südkoreas meistgesuchte flüchtige Person sei, Do Kwon, Mitbegründer und CEO der in Singapur beheimateten Firma Terraform Labs.Zurzeit werde die Identität des Verdächtigen überprüft.Das Innenministerium teilte in einer Erklärung mit, dass Kwon und eine weitere Person am Flughafen der Hauptstadt Podgorica mit falschen Dokumenten ertappt und festgenommen worden seien.Auch die südkoreanische Polizei teilte am Donnerstag mit, dass ein Verdächtiger, bei dem es sich offenbar um Do Kwon handelt, sowie eine weitere Person, offenbar sein Vertrauter Han Chang-joon, in Montenegro festgenommen worden seien.Nach Kwon wird per internationalem Haftbefehl gesucht, seit die Kryptowährung Terra-Luna zusammenbrach.