Militär bestellt 100 kleine unbemannte Luftfahrzeuge

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Militär will sich kleine unbemannte Luftfahrzeuge sichern, die den Ende letzten Jahres in den südkoreanischen Luftraum eingedrungenen nordkoreanischen Drohnen ähneln.Nach Militärangaben am Freitag erteilte die Behörde für Verteidigungsentwicklung (ADD) Anfang dieses Monats einen Eilauftrag für die Produktion von 100 preiswerten kleinen Drohnen.Das bestellte Drohnensystem besteht aus einem Fluggerät, einem Startgerät, Ausrüstung zur Bodenkontrolle sowie Ausrüstung zur Betriebsunterstützung.Es wurde verlangt, dass das Fluggerät höchstens drei Meter breit und zwei Meter lang ist. Das Startgewicht soll bis zu 17 Kilogramm betragen.Die Daten ähneln denen von kleinen Drohnen, die Nordkorea in den Süden geschickt hatte.Wie verlautete, sei die Bestellung als Teil der Bemühungen erfolgt, nach der Infiltration der nordkoreanischen Drohnen Ende letzten Jahres Gegenmaßnahmen zu ergreifen.Fünf kleine Drohnen aus Nordkorea waren damals in den südkoreanischen Luftraum eingedrungen, eine davon sogar in eine Flugverbotszone in Seoul. Daraufhin hatte sich das Militär dazu entschieden, kurzfristig Drohnen zu beschaffen.