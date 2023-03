Kirschblüte beginnt in Seoul zwei Wochen früher als in letzten Jahren

Photo : YONHAP News

In Seoul hat die Kirschblüte begonnen.Das Wetteramt meldete am 25. März den Beginn der Kirschblüte. Das sei zwei Wochen früher als im Durchschnitt in den letzten 30 Jahren (8. April), hieß es.Das entspricht zudem dem bisher zweitfrühesten Aufblühen.Als Grund wurde genannt, dass die Durchschnittstemperaturen im Februar und März jeweils um 1,7 und 3,9 Grad über den Durchschnittswerten in den letzten 30 Jahren lagen.Für die Feststellung des Blütenbeginns in Seoul dient ein Kirschbaum an der Wetterstation im Bezirk Jongno. Von der Blüte wird gesprochen, wenn mindestens drei Blüten an einem beliebigen Zweig aufgehen.Der bislang früheste Beginn der Kirschblüte in Seoul war im Jahr 2021 beobachtet worden, damals war es am 24. März dazu gekommen.