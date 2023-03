Nordkoreas Olympisches Komitee hält Generalversammlung ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat eine Generalversammlung seines Nationalen Olympischen Komitees (NOC) abgehalten, das ab diesem Jahr wieder Athleten zu Olympischen Spielen entsenden darf.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Samstag, dass die Generalversammlung des Olympischen Komitees der Demokratischen Volksrepublik Koreas am Freitag in Pjöngjang stattgefunden habe.In Anwesenheit von Vizepremierminister Ri Song-hak und Kim Il-guk, Sportminister und NOC-Chef, seien Möglichkeiten erörtert worden, mehr Medaillen bei internationalen Wettkämpfen zu gewinnen und Anti-Doping-Projekte zu verbessern, hieß es.Nordkorea hatte zur Verhinderung einer Corona-Einschleppung die Olympischen Sommerspiele in Tokio im Jahr 2021 boykottiert. Deshalb war das Land vom Internationalen Olympischen Komitee bis Ende 2022 suspendiert worden. Ab diesem Jahr ist dessen Olympia-Teilnahme wieder möglich.Nordkorea versuchte in der Vergangenheit immer wieder, über den Sport den internen Zusammenhalt zu stärken. Im Dezember begann die Saison 2022-23 der 1. Fußballliga des Fußballverbandes Nordkoreas. Anfang März wurde eine Veranstaltung anlässlich des Frauenfußballtags des Asiatischen Fußballverbandes AFC abgehalten.