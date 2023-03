Vier Gewerkschaftler wegen Vorwurf von Kontakten mit Nordkorea verhaftet

Photo : YONHAP News

Vier Gewerkschaftler sind wegen des Vorwurfs von Kontakten mit Nordkorea verhaftet worden.Das Bezirksgericht Suwon erließ am Dienstag Haftbefehle gegen vier ehemalige und amtierende Funktionäre des Gewerkschaftsdachverbandes KCTU. Die Staatsanwaltschaft hatte wegen des Vorwurfs der Verletzung des nationalen Sicherheitsgesetzes Haftbefehle gegen die Personen beantragt.Die Verdächte seien glaubhaft gemacht worden. Es bestehe eine Verdunkelungs- oder Fluchtgefahr. Zudem werde die Schwere der Straftat anerkannt, hieß es zur Begründung des Erlasses der Haftbefehle.Den Gewerkschaftlern wird vorgeworfen, seit 2017 im Ausland Agenten des Büros für Kulturaustausch, eines der nordkoreanischen Arbeiterpartei unterstellten Organs für Spionageoperationen gegenüber Südkorea, kontaktiert zu haben. Sie sollen zudem mehrere Jahre lang über ein Kommunikationsprogramm in Übersee mit Nordkorea in Kontakt gewesen sein und über 100 Mal Berichte für Nordkorea oder Anweisungen ausgetauscht haben.Es soll beispielsweise angeordnet worden sein, für einen Rücktritt von Präsident Yoon Suk Yeo Stimmung zu machen.Der Geheimdienst NIS und das Nationale Ermittlungsbüro NOI ermitteln in dem Fall. Sie hatten im Januar die Privathäuser und Büros der Verdächtigen durchsucht.