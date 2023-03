US-Militär: Südkorea, USA und Japan werden trilaterale Übung mit US-Flugzeugträger abhalten

Photo : YONHAP News

Südkorea, die Vereinigten Staaten und Japan werden voraussichtlich eine trilaterale Übung abhalten, bei der der nuklear getriebene US-Flugzeugträger USS Nimitz zum Einsatz kommen wird.Entsprechendes äußerte Konteradmiral Christopher Sweeney, Kommandant der US-Flugzeugträgerkampfgruppe 11, am Dienstag auf einer Pressekonferenz an Bord der USS Nimitz nach deren Einfahrt in Busan.Man plane, eine trilaterale Übung mit Südkorea und Japan durchzuführen, nachdem man sich aus Busan zurückgezogen habe, sagte er.Man werde weiterhin gemeinsam mit Japan üben, ebenso mit Südkorea. Durch solche Übungen könne die Interoperabilität gefördert werden, hieß es.Nach einem gemeinsamen Manöver Südkoreas und der USA auf hoher See südlich der Insel Jeju am Montag lief die Flugzeugträgerkampfgruppe 11 am Dienstagvormittag in den Einsatzstützpunkt in Busan ein.Wie verlautete, werde die USS Nimitz nach dem Wochenende Busan verlassen. Deshalb wird die trilaterale Übung möglicherweise Anfang nächster Woche stattfinden.