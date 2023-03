Kospi rückt um 1,07 Prozent vor

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Dienstag um 1,07 Prozent vorrücken können.Der Hauptindex schloss bei einem Stand von 2.434,94 Zählern.In den vergangenen beiden Handelstagen hatte der Kospi wegen Sorgen vor einer Bankenkrise in den USA und Deutschland schwächer geschlossen.Die Sorgen seien etwas beschwichtigt worden, da die First Citizens BancShares zugestimmt habe, die kriselnde Silicon Valley Bank zu kaufen und die US-Regulierungsbehörden die Übernahme unterstützen wollten, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Es sei unwahrscheinlich, dass das jüngste Banken-Fiasko zu einer größeren Finanzkrise führen werde, wurde Kim Sang-hoon von KB Securities von Yonhap zitiert.