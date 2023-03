Außenministerium bestellt wegen Zulassung von Schulbüchern stellvertretenden Botschafter Japans ein

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Außenministerium hat wegen der Zulassung von Schulbüchern mit falschen Angaben unter anderem über die Kolonialherrschaft den stellvertretenden japanischen Botschafter in Seoul Naoki Kumagai einbestellt.Demnach habe der erste Vizeminister Cho Hyun-dong dagegen protestiert, dass die japanischen Schulbücher für Grundschulen mit falschen Beschreibungen zur Geschichte zugelassen wurden.In den neu zugelassenen Geschichtsschulbüchern für Grundschulen in Japan sind Angaben enthalten, mit denen Japans Gräueltaten gegenüber Korea in der Vergangenheit verharmlost werden.