Außenminister Südkoreas und Sambias führen vor Demokratie-Gipfel Telefongespräch

Photo : YONHAP News

Außenminister Park Jin hat am Dienstag mit seinem sambischen Amtskollegen Stanley Kasongo Kakubo telefonisch über Wege zur Förderung der bilateralen Kooperation und zur Zusammenarbeit auf der internationalen Bühne gesprochen.Sambia und Südkorea zählen zu den Co-Gastgebern des zweiten Gipfels für Demokratie, der am Mittwoch beginnt.Park sagte in dem Telefonat, beide Länder hätten auf der Grundlage ihrer gemeinsamen Werte wie Demokratie und Förderung der Menschenrechte ihre Kooperation ausgebaut, so wie dies bei der gemeinsamen Veranstaltung des Gipfels für Demokratie sichtbar werde.Kakubo sagte, er freue sich auf die gemeinsame Veranstaltung des Treffens. Er schlug vor, anlässlich des Telefongesprächs die praktische Kooperation zwischen beiden Ländern zu verstärken.Park teilte mit, dass die südkoreanische Regierung nächstes Jahr zum ersten Mal einen Korea-Afrika-Gipfel abhalten wolle. Er äußerte die Hoffnung, dass der Staatschef Sambias daran teilnehmen und über die Förderung einer gegenseitig vorteilhaften, zukunftsorientierten Kooperation diskutieren werde.Der erste Gipfel für Demokratie fand 2021 auf Initiative der USA statt. Südkorea, die USA, Costa Rica, die Niederlande und Sambia sind Co-Gastgeber des zweiten Gipfels.