Oppositionspartei will parlamentarische Untersuchung zu Yoon-Kishida-Treffen fordern

Photo : YONHAP News

Die Minjoo-Partei Koreas will parlamentarische Untersuchungen zu Entscheidungen der Regierung fordern.Konkret geht es dabei um den Lösungsvorschlag der Regierung für die Frage der Zwangsmobilisierung zur japanischen Kolonialzeit und das jüngste Treffen zwischen Präsident Yoon Suk Yeol und dem japanischen Premierminister Fumio Kishida.Das gab der Fraktionschef der führenden Oppositionspartei, Park Hong-keun, bei einer Sitzung des Parteivorstands am Mittwoch bekannt. Die Minjoo-Partei verurteile scharf die offenkundige Geschichtsverzerrung durch die japanische Regierung und deren böswilliges Verhalten, auch die Souveränität Südkoreas verletzen zu wollen.Nicht einmal zwei Wochen nach dem koreanisch-japanischen Spitzentreffen habe das japanische Kultur- und Wissenschaftsministerium Lehrbücher für Grundschulen genehmigt, in denen die Zwangsmobilisierung und die Konskription von Koreanern geleugnet und Dokdo als Japans Territorium falsch dargestellt würden. Die demütigende Diplomatie von Präsident Yoon gegenüber Japan, mit der die 36-jährige traurige Geschichte Koreas ignoriert worden sei, habe nun Schande über die Bürger gebracht, sagte Park.