Präsidialamt: Südkorea machte gegenüber Japan Bedingungen in Bezug auf kontaminiertes Wasser deutlich

Das südkoreanische Präsidialamt hat erklärt, während des letzten Spitzentreffens mit Japan Südkoreas Bedingungen in Bezug auf die Ableitung kontaminierten Wassers aus dem Atomkraftwerk Fukushima deutlich gemacht zu haben.Das Präsidialamt teilte heute in einer Stellungnahme des Sprecherbüros mit, bei Treffen mit japanischen Spitzenbeamten drei Bedingungen deutlich gemacht zu haben. Das seien eine objektive und wissenschaftliche Methode, eine Überprüfung im Einklang mit internationalen Standards und die Beteiligung eines südkoreanischen Experten an dem Prozess.Hintergrund sind eine Reihe von japanischen Medienberichten, nach denen Präsident Yoon Suk Yeol während seines Besuchs in Japan gesagt haben soll, bei den Südkoreanern für Verständnis für die Fukushima-Frage werben zu wollen. Dabei wurden japanische Regierungsbeamte und Politiker zitiert.Das Präsidialamt wiederholte auch die Position, dass Fischereiprodukte aus Fukushima keinesfalls nach Südkorea eingeführt würden.Präsident Yoon vertrete die Position, dass mit Blick auf die Gesundheit und Sicherheit der Bürger kein Kompromiss denkbar sei. Er betrachte dies als Angelegenheit mit höchster Priorität. Daher sei es ausgeschlossen, dass Fischereiprodukte aus Fukushima nach Südkorea gelangen würden, hieß es.