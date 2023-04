Dritter Start der Weltraumrakete Nuri soll am 24. Mai erfolgen

Photo : YONHAP News

Der dritte Start von Südkoreas selbstgebauter Weltraumrakete Nuri soll am 24. Mai um 18.24 Uhr stattfinden.Den Termin gab das Ministerium für Wissenschaft und IKT am Dienstag bekannt.Mit Rücksicht auf mögliche Terminänderungen aufgrund der Wetterlage wurde der Zeitraum zwischen dem 25. und 31. Mai als Zeitfenster für den Start gewählt.Beim dritten Start wird Nuri erstmals mit Satelliten für praktische Anwendungen beladen. Die Firma Hanwha Aerospace, die im Oktober als Unternehmen für die Systemintegration der Trägerrakete Nuri ausgewählt wurde, wird an dem Start beteiligt sein.