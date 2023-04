Regierung will bis 2026 10.000 SaaS-Unternehmen fördern

Photo : YONHAP News

Die Regierung will verschiedene Fördermaßnahmen ergreifen, um in der Industrie der gigantischen, generativen KI (Künstliche Intelligenz) die Wettbewerbsfähigkeit Südkoreas sicherzustellen.Ziel ist es, bei KI auf Fachgebieten und bei koreanischsprachigen KI-Plattformen die globale Spitzenposition zu erreichen.Die Regierung will bis 2026 10.000 Software-as-a-Service (SaaS)-Unternehmen fördern. SaaS bildet den Kern des KI-Ökosystems.Entsprechende Maßnahmen zur Verstärkung der Wettbewerbsfähigkeit bei gigantischer KI (Super-Giant AI) präsentierte das Ministerium für Wissenschaft und IKT am Freitag bei einer Veranstaltung des präsidialen Komitees für Digital Platform Government.Das Ministerium geht davon aus, dass die Nutzung der gigantischen KI so einflussreich sei, dass die industrielle Wettbewerbsfähigkeit davon abhängen könne. Mit dem Ziel, bei KI auf einem Fachgebiet (Domain) und bei koreanischsprachigen Plattformen der gigantischen KI an die Spitze der Welt zu gelangen, beginne man mit dem Vorstoß in Weltmärkte vor allem im nicht-englischsprachigen Raum, hieß es.