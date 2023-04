Erderwärmung: Temperaturen in Korea steigen schneller als im Weltdurchschnitt

Photo : YONHAP News

Südkorea ist mit einer schnelleren Erwärmung als im Durchschnitt in der Welt konfrontiert.Das geht aus einem Bericht über die Anpassung an den Klimawandel in der Republik Korea hervor, den das Umweltministerium nach eigenen Angaben am Mittwoch veröffentlichen will.Der Bericht wurde auf Empfehlung des Sekretariats des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen erstellt. Der Bericht wird als Grundlage für den Global Stocktake (GST) dienen, eine Überprüfung, inwieweit das Übereinkommen von Paris aus dem Jahr 2015 umgesetzt wird.Laut dem Bericht stieg die Durchschnittstemperatur im Jahr in Korea im Zeitraum von 1912 bis 2020 um 1,6 Grad. Damit wurde der Weltdurchschnitt von 1,09 Grad übertroffen.Die Meeresoberflächentemperatur kletterte in Korea im Zeitraum von 1968 bis 2017 um 1,23 Grad, was dem 2,6-Fachen des globalen Mittelwerts von 0,48 Grad entspricht.Der Anstieg des Meereswasserspiegels betrug von 1989 bis 2018 2,97 Millimeter und fiel damit um 1,2 mm größer als der Weltdurchschnitt von 1,7 mm aus.