Yoon und Biden einigen sich auf Verstärkung der Wissenschafts- und Technologiekooperation

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA wollen ihre Zusammenarbeit in Wissenschaft und Technologie verstärken.Beide Seiten hätten vereinbart, sich eng zu beraten und abzustimmen, damit die US-Gesetze Inflation Reduction Act und CHIPS and Science Act die Lieferkettenkooperation zwischen beiden Ländern im Bereich der Spitzentechnologie weiter verstärken könnten, sagte Präsident Yoon Suk Yeol am Mittwoch in Washington auf einer gemeinsamen Pressekonferenz im Anschluss an das Spitzengespräch mit US-Präsident Joe Biden.Yoon teilte die Einigung mit, einen Dialog zwischen den Nationalen Sicherheitsräten beider Länder über aufstrebende Technologien und Schlüsseltechnologien der nächsten Generation zu etablieren. Sie hätten vereinbart, die gemeinsame Forschung und Entwicklung sowie den Austausch von Experten in Bezug auf Halbleiter, Batterien, Biotechnologie, Quantenwissenschaft und andere Spitzentechnologien zu fördern.Nach weiteren Angaben riefen Yoon und Biden eine spezielle koreanisch-amerikanische Austauschinitiative für junge Menschen ins Leben, um den Austausch zwischen den zukünftigen Generationen zu unterstützen. Beide Länder planten, insgesamt 60 Millionen Dollar zu investieren, um den Austausch zwischen jeweils 2.030 jungen Menschen in den MINT-Fächern sowie in den Geistes- und Sozialwissenschaften zu unterstützen. Dazu gehöre auch das Fulbright-Programm, das Stipendien für 200 Studenten vorsehe, hieß es.