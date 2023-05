Wetter: Landesweit regnerisch

Photo : YONHAP News

Am Donnerstag soll es auf der Insel Jeju und in der Provinz Süd-Jeolla weiter regnen.Am Nachmittag soll der Regen in der Region Süd-Chungcheong und den südlichen Gebieten einsetzen. Am Abend werden in den meisten Landesteilen Niederschläge erwartet.Das Wetteramt teilte mit, dass es auch am Freitag, dem Kindertag und insgesamt bis Samstagmorgen regnen werde.An der Südküste des Landes, in der Umgebung des Jiri-Bergs und auf Jeju werden 50 bis 150 Millimeter Niederschlag erwartet. In den Berggebieten der Insel Jeju sollen teilweise über 400 Millimeter niedergehen.In den übrigen Gebieten des Landes werden meistens 20 bis 100 Millimeter Regen erwartet, in der Hauptstadtregion und im Westen der Provinz Gangwon teilweise über 120 Millimeter.Der Regen wird in Teilen Jejus, an der Westküste von Süd-Chungcheong und in den südlichen Küstengebieten außerdem von sehr starkem Wind begleitet.