Google gibt KI-Chatbot Bard für Öffentlichkeit frei – auch Koreanisch verfügbar

Photo : YONHAP News

Google hat am Mittwoch seinen KI-Chatbot „Bard“ für 180 Länder, darunter die USA und Südkorea, freigeschaltet.Ab heute gebe es keine Warteliste mehr für die Nutzung von Bard, gab Sundai Pichai, CEO von Google, auf der Google I/O, der jährlichen Entwicklerkonferenz des Unternehmens, in Mountain View im US-Bundesstaat Kalifornien bekannt.Bard wurde vor eineinhalb Monaten gestartet.Mit der Freigabe für die Öffentlichkeit wird Bard offenbar in direkter Konkurrenz zu ChatGPT von OpenAI stehen, das seit vergangenem November für jeden zugänglich ist.Bard basiert auf PaLM 2, Googles neuestem großem Sprachmodell (Large Language Model, LLM). PaLM 2 ist eine verbesserte Version des im April letzten Jahres präsentierten Sprachmodells PaLM und unterstützt mehr als 100 Sprachen.Basierend auf PaLM 2 unterstützt Bard seit dem 10. Mai Koreanisch und Japanisch. Bisher war Bard nur auf Englisch verfügbar.Google erklärte, dass der Dienst bald in 40 Sprachen verfügbar sein werde.