Noch neun Tage bis zum Start der Weltraumrakete Nuri – Aufgaben von Satelliten

Photo : YONHAP News

Es bleiben nur neun Tage bis zum dritten Start von Südkoreas selbst entwickelter Trägerrakete Nuri.Derzeit laufen die letzten Kontrollen der Trägerrakete auf Hochtouren.Da es sich um den ersten Start für den Transport von Satelliten für praktische Anwendungen handelt, werden die Satelliten, die ins All befördert werden sollen, besonders sorgfältig überprüft.Neben der Haupt-Nutzlast, dem Kleinsatelliten der nächsten Generation 2, NEXTSat-2, des KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology), werden drei Satelliten, die koreanische private Unternehmen bauten, an Bord von Nuri ins All geschickt.Davon wurde Lumir-T1 der größte Platz zugewiesen. Der Satellit wird die Radioaktivitätsmenge in der Satellitenumlaufbahn messen. Auch wird die Fähigkeit getestet, durch Radioaktivität verursachte Instrumentenfehler selbst zu korrigieren.Diese Technologie kann auch in einer hochradioaktiven Umgebung eingesetzt werden, wie z.B. im Inneren des Kernkraftwerks Fukushima in Japan.Nam Myeong-ryong, CEO der Firma Lumir, sagte, in einer radioaktiven Zone würden selbst mechanische Geräte kaputtgehen. Es würden elektronische Geräte gebraucht, die den Widrigkeiten in der radioaktiven Umgebung trotzen könnten. Diese Technologie könne für die Herstellung solcher elektronischen Geräte zur Anwendung kommen.Zwei mitzuführende CubeSats, kleine Satelliten, werden meteorologische Daten über die koreanische Halbinsel sammeln und jeweils die Funktionen einer optischen Kamera für den Weltraum sowie des Systems zur Lageregelung von Satelliten überprüfen.Auch die Technologie zur Entsorgung von Weltraummüll wird getestet. Mit dieser Technologie wird das Ziel verfolgt, nach dem Abschluss der Mission des Satelliten einen großen Ballon zu starten und platzen zu lassen, damit der Satellit schnell in die Erdatmosphäre eintritt. Dabei wird der Satellit durch die Reibung mit der Atmosphäre verbrennen, so dass lediglich Asche zurückbleibt.Es wird erwartet, dass diese Startgelegenheit für koreanische Unternehmen von großem Nutzen sein wird.