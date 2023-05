Photo : YONHAP News

Heute wird es im ganzen Land überwiegend sonnig sein.Laut dem Wetteramt sollen die Temperaturen am Tag an manchen Orten 30 Grad übertreffen.Die Tageshöchstwerte sollen landesweit zwischen 23 und 34 Grad liegen und damit zwei bis fünf Grad höher als gestern sein. In Seoul wird mit 30 Grad gerechnet, in Daegu mit 33 Grad.Im Binnenland sollen die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht bis zu 20 Grad erreichen.Morgen wird es am Tag etwas kühler sein als heute.