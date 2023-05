Dritter Start: Alle drei Stufen der Trägerrakete Nuri zusammengefügt

Photo : YONHAP News

Eine Woche vor dem dritten Start der südkoreanischen Weltraumrakete Nuri sind alle drei Stufen erfolgreich zusammengefügt worden.Das Koreanische Forschungsinstitut für Luft- und Raumfahrt (KARI) teilte am Mittwoch mit, dass die Verbindung der dritten Stufe von Nuri mit der ersten und zweiten Stufe abgeschlossen sei. Ein Gerät zur Abtrennung der dritten Stufe sei installiert worden.KARI hat seit diesem Monat im Lagergebäude für Satelliten des Naro-Raumfahrtzentrums in Goheung in der Provinz Süd-Jeolla an der Befestigung von Satelliten an der dritten Raketenstufe gearbeitet. Das Institut versah mittlerweile die dritte Stufe mit beiden Stücken der Nutzlastverkleidung und schloss damit die Montage ab.Die dritte Stufe wurde am 14. Mai in die Halle für die Endmontage gebracht, in der die erste und zweite Stufe bereits zusammengesetzt worden waren. Es erfolgte dann die mechanische und elektrische Verbindung der dritten mit der ersten und zweiten Stufe.KARI will bis zum 21. Mai die Endkontrolle und damit die gesamte Montage abschließen.Der dritte Start von Nuri ist am 24. Mai für 18.24 Uhr (± 30 Minuten) vorgesehen.