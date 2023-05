Wissenschaft Südkorea und Schweiz wollen Kooperation bei Quantenwissenschaft und -technologie verstärken

Experten für Quantentechnologie aus Südkorea und der Schweiz haben Diskussionen geführt, um die Kooperation, darunter einen Personenaustausch und gemeinsame Forschungen, zu fördern.



Das Ministerium für Wissenschaft und IKT teilte mit, am Donnerstag an der Ewha Frauenuniversität in Seoul gemeinsam mit der schweizerischen Botschaft in Südkorea ein Korea-Schweiz-Forum über Quantenwissenschaft und -technologie abgehalten zu haben.



Daran nahmen etwa 20 Vertreter aus der Schweiz teil, darunter der Vorsteher des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung, Guy Parmelin, und Professor Andreas Wallraff an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich.



Südkorea wurde vor allem vom ersten Vizeminister für Wissenschaft und IKT, Oh Tae-seog, und der Präsidentin der Ewha Frauenuniversität, Kim Eun-mee, vertreten.



Das Wissenschaftsministerium kündigte an, anlässlich der Veranstaltung Kooperationsprojekte mit der Schweiz voranzutreiben und unter anderem eine langfristige Fortbildung von koreanischen Masterabsolventen, Doktoren sowie Postdoktoranden bei schweizerischen Institutionen wie der ETH Zürich und gemeinsame Forschungen zu unterstützen.