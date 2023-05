Endmontage der Trägerrakete Nuri abgeschlossen

Photo : YONHAP News

Die Vorbereitungen für den dritten Start der koreanischen Trägerrakete Nuri sind weitgehend abgeschlossen worden.Nach Angaben des Wissenschaftsministeriums und des Koreanischen Forschungsinstituts für Luft- und Raumfahrt (KARI) am Sonntag sind die Endmontage von Nuri und die letzte Überprüfung vor dem Transport zur Startrampe an dem Tag abgeschlossen. Die Trägerrakete sei jederzeit startbereit.Wie verlautete, habe es bei der Endmontage keine nennenswerten Probleme gegeben.Die Trägerrakete wird am heutigen Montag auf ein unbemanntes spezielles Transportfahrzeug (Transporter) verladen und am Dienstag zur Startrampe gebracht. Dort werden die abschließenden Vorbereitungen für den eigentlichen Start am Mittwoch getroffen.