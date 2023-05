Weltraumrakete Nuri zur Startrampe gebracht

Photo : YONHAP News

Die in Südkorea hergestellte Weltraumrakete Nuri ist heute zur Startrampe gebracht worden.Am Mittwoch soll Nuri mehrere Satelliten ins All befördern.Das Ministerium für Wissenschaft, Information und Telekommunikation sowie das Koreanische Raumfahrtforschungsinstitut beriefen am Montag den Ausschuss für die Startvorbereitungen ein.In der Sitzung wurde beschlossen, dass die Rakete aus der Montagehalle zur Startrampe des Naro-Raumfahrtzentrums im Landkreis Goheung im Südwesten verlegt werden kann.Der Sondertransport zu der etwa 1,8 Kilometer entfernten Startrampe begann um 7.20 Uhr und dauerte etwas mehr als eine Stunde.Anschließend wurde die Rakete aufgerichtet und wird letzten Tests unterzogen.Die 200 Tonnen schwere Rakete soll am Mittwoch um 18.24 Uhr abheben. Sie wird acht Satelliten ins All befördern, darunter einen koreanischen Kleinsatelliten zweiter Generation und vier Nano-Satelliten namens SNIPE. Diese wurden vom Koreanischen Forschungsinstitut für Astronomie und Weltraumwissenschaften entwickelt.