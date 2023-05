Weltraumrakete Nuri startbereit

Photo : YONHAP News

Die in Südkorea gebaute Weltraumrakete Nuri ist startbereit.Als Starttermin wurde vorläufig 18.24 Uhr am heutigen Mittwoch festgelegt.Das Ministerium für Wissenschaft und Informations- und Kommunikationstechnologie sowie das Koreanische Raumfahrtforschungsinstitut (KARI) wollen um 14 Uhr zu einer Sitzung zusammenkommen, um letzte Abstimmungen vorzunehmen. Dann wird erneut über den exakten Starttermin entschieden, der je nach Wetterverhältnissen oder der Kollisionsgefahr mit Objekten im Weltraum geändert werden kann.In einer Sitzung am Dienstag, nach dem Transport zur Startrampe, gelangten die Teilnehmer zu der Einschätzung, dass die Vorbereitungen reibungslos verliefen.Auch die Wettervorhersage für das Küstendorf Goheung, wo sich das Naro Raumfahrtzentrum befindet, ist bislang günstig für einen Start. Die Regenwahrscheinlichkeit sei gering, die Windgeschwindigkeit soll bei weniger als fünf Metern pro Sekunde liegen.Mitarbeiter von KARI unterziehen seit dem Morgen die Rakete letzten Überprüfungen. Nuri wird insgesamt acht Satelliten ins All befördern, darunter einen koreanischen Kleinsatelliten zweiter Generation und vier Nano-Satelliten namens SNIPE. Diese wurden vom Koreanischen Forschungsinstitut für Astronomie und Weltraumwissenschaften entwickelt.