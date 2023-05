US-Beamte: Tausende von nordkoreanischen IT-Arbeitskräften weltweit tätig

Photo : YONHAP News

Laut einer leitenden US-Beamtin sind Tausende von nordkoreanischen IT-Arbeitskräften weltweit tätig, von denen einige auch von US-Firmen angestellt wurden.Die entsprechende Äußerung machte Jung Pak, stellvertretende Sonderbeauftragte des US-Außenministeriums für Nordkorea, am Mittwoch auf einem Symposium in San Francisco.Ohne die Namen der Unternehmen zu nennen, sagte Pak, dass einige von den Unternehmen sogar Hackingangriffen ausgesetzt gewesen seien und langfristige Schäden erlitten hätten.Die IT-Mitarbeiter verdienten möglicherweise viel mehr als der durchschnittliche nordkoreanische Arbeiter, 90 Prozent ihres Einkommens würden jedoch vom nordkoreanischen Regime einkassiert, hieß es.Südkorea und die USA gehen davon aus, dass die meisten IT-Mitarbeiter Nordkoreas der Abteilung für Rüstungsindustrie der Arbeiterpartei angehören und dass ihre Einkünfte für die Entwicklung von Atomwaffen und Raketen verwendet werden.Schätzungen der Vereinten Nationen zufolge könnten diese IT-Arbeitskräfte jährlich mehr als 500 Millionen Dollar zum ballistischen Raketenprogramm Nordkoreas beisteuern, sagte Pak weiter.Bei dem Symposium wurde in Anwesenheit von Vertretern aus rund 20 Ländern, darunter Beamte des südkoreanischen Außenministeriums, des US-Justizministeriums und der Ermittlungsbehörde FBI, über Aktivitäten der nordkoreanischen IT-Mitarbeiter, Bemühungen der Regierungen Südkoreas und der USA sowie Gegenmaßnahmen von Unternehmen gesprochen.