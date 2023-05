Italienische Zeitung veröffentlicht Feature über Seoul

Photo : YONHAP News

Die italienische Zeitung „La Repubblica“ hat in ihrer Wochenende-Ausgabe am Sonntag der Vorstellung Seouls drei Seiten gewidmet.In dem Feature „Seoul und die Stadt“ schrieb die Zeitung, dass die Hauptstadt Südkoreas zum Symbol für eine neu aufblühende, außergewöhnliche Kultur und Wirtschaft, von Musik bis Film, Hightech und Mode, geworden sei.In den meisten ausländischen Medienartikeln, die sich mit der kulturellen Wettbewerbsfähigkeit Südkoreas befassten, ging es darum, die koreanische Popmusik mitsamt erfolgreichen Bands wie BTS und Blackpink sowie koreanische Fernsehserien und Filme wie „Squid Game“ und „Parasite“ vorzustellen. Dagegen bietet der Artikel von „La Repubblica“ einen dreidimensionalen Blick auf Seoul als Kultur- und Wirtschaftszentrum Südkoreas.Gianluca Modolo, Korrespondent der Zeitung in Peking, stellte in einem bebilderten Artikel neben dem Internationalen Flughafen Incheon verschiedene touristische Attraktionen in Seoul vor. Unter anderem beleuchtete er den Palast Gyeongbok und den Gwanghwamun-Platz.