Nordkorea will nach eigenen Angaben im Juni erstmals Aufklärungssatelliten starten

Photo : YONHAP News

Nordkorea will nach eigenen Angaben im Juni erstmals einen Aufklärungssatelliten starten.Das teilte der Vize-Vorsitzende der zentralen Militärkommission der herrschenden Arbeiterpartei, Ri Pyong-chol, in einer Erklärung mit. Die Erklärung wurde am Dienstag von der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA veröffentlicht.Nordkorea zuvor bereits Japan über seinen Plan für den Start des "militärischen Aufklärungssatelliten Nummer eins" zwischen dem 31. Mai und 11. Juni informiert.Laut Ri sei der Satellit neben verschiedenen Fähigkeiten im Bereich der Aufklärung "unverzichtbar", um gefährliche militärische Handlungen der USA und ihrer "Vasallen-Streitkräfte" in Echtzeit zu überwachen.Der Militär warf den USA feindliche Spionage-Aktivitäten über der koreanischen Halbinsel und ihrer Umgebung vor. Dies sei eine ernsthafte Bedrohung für den Norden und andere Länder der Region.Laut Ri wolle Nordkorea aktuelle und künftige Bedrohungen umfassend berücksichtigen und Aktivitäten für eine Stärkung umfassender und praktischer Abschreckungsfähigkeiten gründlich durchführen.