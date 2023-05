Koreanische Touristen kehren nach Flugausfällen wegen Taifun aus Guam zurück

Photo : YONHAP News

Südkoreanische Touristen, die auf Guam festsaßen, können wieder nach Südkorea zurückkehren.Am 22. Mai hatte der internationale Flughafen auf Guam wegen eines schweren Taifuns schließen müssen. Am Montag wurde dort der Betrieb wieder aufgenommen.Eine Maschine der Fluggesellschaft Jin Air mit 188 koreanischen Passagieren an Bord konnte als erste nach Südkorea starten. Der Start erfolgte am Montag gegen 17.10 Uhr (Ortszeit), gegen 20.50 Uhr landete das Flugzeug auf dem Flughafen Incheon.Später trafen auch vier Passagiermaschinen von Jeju Air, T´way Air und Korean Air aus Guam in Incheon ein.Die südkoreanische Regierung schickte insgesamt elf Maschinen koreanischer Airlines nach Guam. Bis zum heutigen Dienstag sollen 2.500 Personen aus dem US-Außengebiet zurückgeholt werden.Die Regierung rechnet mit insgesamt drei Tagen, das heißt bis Mittwoch, um alle 3.400 südkoreanischen Reisenden aus Guam zurückzubringen.