Yoon gratuliert Erdoğan zur Wiederwahl

Präsident Yoon Suk Yeol hat dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan zur Wiederwahl gratuliert.Yoon schrieb am Montag auf Twitter, er erwarte, dass Südkorea und die Türkei ihre Kooperation fortsetzen würden, um die bilaterale strategische Partnerschaft weiter zu stärken und die Brüderlichkeit zwischen ihren Bürgern zu vertiefen.Erdoğan gewann die Stichwahl um das Präsidentenamt am Sonntag (Ortszeit). Damit ist der Weg geebnet, dass er bis 2033, bis zu 30 Jahre lang, das Land regieren kann. An die Macht gekommen war er im Jahr 2003.