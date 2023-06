Südkorea und Frankreich unterzeichnen Vereinbarung über militärische Weltraumpartnerschaft

Photo : YONHAP News

Die Verteidigungsministerien Südkoreas und Frankreichs haben vereinbart, die Zusammenarbeit im Weltraum zu vertiefen.Laut dem südkoreanischen Verteidigungsministerium unterzeichneten Choi Byung-ok, Generaldirektor des Büros für Verteidigungspolitik, und der französische Weltraumkommandant, Philippe Adam, am Dienstag in Seoul eine Absichtserklärung über die militärische Weltraumpartnerschaft.Choi schlug vor, die bilaterale Zusammenarbeit, darunter die Teilnahme Südkoreas an einer von Frankreich geleiteten internationalen Weltraumübung und gemeinsame Forschungen zur Weltraumpolitik, aktiv voranzutreiben.Adam schlug seinerseits vor, aktiv zusammenzuarbeiten, damit die Fähigkeiten beider Länder zur Durchführung von Weltraumoperationen in eine „Win-Win“-Richtung verbessert werden könnten.Das Verteidigungsministerium in Seoul erklärte, dass die Unterzeichnung der Absichtserklärung mit Frankreich von großer Bedeutung sei, da sie nicht nur eine Ausweitung der Kooperation mit dem französischen Militär, sondern auch den ersten Schritt zur Diversifizierung der Verteidigungszusammenarbeit im Weltraum darstelle.