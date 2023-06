Südkoreas Militär birgt Trümmerteil nordkoreanischer Trägerrakete

Photo : Yonhap/S. Korean JCS

Das südkoreanische Militär hat einen Teil einer angeblichen Trägerrakete Nordkoreas im Westmeer geborgen.Der Vereinigte Generalstab (JCS) erklärte, dass heute gegen 8.05 Uhr etwa 200 Kilometer westlich der Insel Eocheong ein Objekt identifiziert und geborgen worden sei, das als ein Teil einer angeblichen Trägerrakete Nordkoreas vermutet werde.Das Objekt sei in einer Tiefe von etwa 70 Metern im Meer zwischen Südkorea und China geborgen worden. Weitere Analysen seien erforderlich, um genau zu klären, welchen Teil des Rumpfes die bereitgestellten Fotos von dem geborgenen Objekt darstellten, sagte ein Militärvertreter.Mehrere Regierungsvertreter sagten, dass sich ein Bergungsschiff der südkoreanischen Marine bereits im Westmeer befunden habe, als Nordkorea den Start angekündigt habe. In der Umgebung des Einschlagsorts seien auch mehrere chinesische Kriegsschiffe im Einsatz gewesen.Der JCS hatte zuvor erläutert, dass eine heute gegen 6.29 Uhr von Tongchang-ri aus abgeschossene angebliche Trägerrakete Nordkoreas das Meer westlich der Insel Baengnyeong im Westmeer überflogen habe und nach einem abnormalen Flug etwa 200 Kilometer westlich der Insel Eocheong ins Meer gestürzt sei.Das südkoreanische Militär hatte im vergangenen November Trümmer einer ballistischen Kurzstreckenrakete Nordkoreas geborgen, die südlich der Nördlichen Grenzlinie (NLL) im Ostmeer niedergegangen waren.Im Februar 2016 waren Trümmer einer Langstreckenrakete Nordkoreas an einer ähnlichen Stelle wie der heutigen Fundstelle im Westmeer geborgen worden.