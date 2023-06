Nationaler Sicherheitsrat verurteilt Nordkoreas Raketenstart

Photo : YONHAP News

Der Nationale Sicherheitsrat (NSC) Südkoreas hat den heutigen Start einer Trägerrakete durch Nordkorea verurteilt und angekündigt, in Abstimmung mit befreundeten Staaten darauf zu reagieren.Der NSC hielt heute eine Dringlichkeitssitzung seines ständigen Ausschusses unter Vorsitz des nationalen Sicherheitsberaters Cho Tae-yong ab. Das Gremium teilte mit, dass Nordkorea eine ballistische Langstreckenrakete unter dem Vorwand eines Satellitenstarts abgeschossen habe.Der NSC verurteilte den Start und teilte mit, dass dieser unabhängig von dessen Erfolg einen schwerwiegenden Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats und eine ernsthafte Provokation darstelle, die den Frieden und die Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel und in der internationalen Gemeinschaft bedrohe.An dem Treffen nahmen neben Cho auch Vereinigungsminister Kwon Young-se, Verteidigungsminister Lee Jong-sup und der Chef des Geheimdiensts NIS, Kim Kyou-hyun, teil.Ein Beamter des Präsidialamtes erklärte unterdessen, dass eine Teilnahme von Präsident Yoon Suk Yeol an der NSC-Sitzung nicht für notwendig befunden worden sei, weil ihm laufend über den Start des Projektils durch Nordkorea berichtet worden sei und der Start gescheitert sei.