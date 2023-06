IAEA: Japans Messungen zu Fukushima-Kühlwasser korrekt

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung von Experten der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) sind die Messungen zum verseuchten Kühlwasser aus dem havarierten Atomkraftwerk Fukushima korrekt.Japan will das Kühlwasser nach einer Filterung ins Meer leiten.Die IAEO berichtete am Mittwoch über korrekte Messungen, nachdem Analysen des japanischen Stromversorgers TEPCO mit den Messergebnissen von unabhängigen Laboren verglichen worden waren. Es seien keine signifikanten Werte radioaktiver Stoffe entdeckt worden.TEPCO habe laut Angaben der UN-Behörde ein hohes Maß an Genauigkeit seiner Messungen und technischen Kompetenzen demonstriert. Die Probenentnahme erfolge nach angemessenen Standards, die für repräsentative Proben erforderlich seien.Die von TEPCO ermittelten Werte seien mit denen von drei IAEA-Laboren sowie Einrichtungen in Frankreich, Südkorea, der Schweiz und den USA verglichen worden.Die IAEA will ihren Abschlussbericht zur Sicherheit des Verfahrens der Ableitung des Kühlwassers ins Meer noch vor dem Entsorgungsbeginn veröffentlichen.