Südkoreas Mehrzwecksatellit 6 wird möglicherweise im Dezember 2024 gestartet

Photo : YONHAP News

Südkoreas Mehrzwecksatellit 6 (KOMPSAT-6) wird möglicherweise bereits im Dezember nächsten Jahres gestartet werden.Das Koreanische Forschungsinstitut für Luft- und Raumfahrt (KARI) teilte am Mittwoch mit, mit dem europäischen Unternehmen Arianespace einen Vertrag über den Start des KOMPSAT-6 unterzeichnet zu haben.Das Institut plant, den Satelliten zwischen Dezember 2024 und Anfang 2025 zu starten. Ein einmonatiges Zeitfenster für den Start muss noch festgelegt werden.Der Mehrzwecksatellit 6 wird für die Erdbeobachtung und öffentliche Zwecke wie Katastrophenreaktion im Einsatz sein und die Aufgaben des derzeit im Einsatz befindlichen KOMPSAT-5 übernehmen.KARI hatte geplant, im zweiten Halbjahr des vergangenen Jahres den Satelliten an Bord einer russischen Trägerrakete ins All zu schicken. Der Start wurde jedoch abgesagt, da die internationale Gemeinschaft nach dem russischen Überfall auf die Ukraine Sanktionen gegen Russland verhängte.