Militär: Nordkorea räumte angesichts Analysen Südkoreas und der USA Scheitern von Raketenstart frühzeitig ein

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat laut der Analyse des südkoreanischen Militärs vergleichsweise frühzeitig den gescheiterten Start eines militärischen Aufklärungssatelliten am Mittwoch eingeräumt.Dabei seien frühere Bekanntmachungen der Nachrichtendienste Südkoreas und der USA berücksichtigt worden.Diese Ansicht teilte das Verteidigungsministerium am Donnerstag in einem Bericht an den parlamentarischen Verteidigungsausschuss mit.Das Ressort gehe davon aus, dass Nordkorea dabei berücksichtigt habe, dass die Geheimdienste Südkoreas und der USA den Misserfolg bald von sich aus bestätigen würden, hieß es.Als der Start des Satelliten Kwangmyongsong-3 im April 2012 missglückt war, hatte Nordkorea dies erst nach fünf Stunden offiziell eingestanden.Das Verteidigungsministerium teilte auch die Einschätzung mit, dass Nordkorea den Start vorgenommen habe, um vor einer Plenarsitzung der Arbeiterpartei im Juni die Entwicklung von strategischen Waffen und die Sicherstellung der Überwachungs- und Aufklärungsfähigkeiten als wichtige Erfolge im Verteidigungsbereich zu propagieren.Nach weiteren Angaben setzte das Militär unmittelbar nach dem nordkoreanischen Raketenstart vermehrt Ressourcen für die Detektion und das Abfangen ein und bemühte sich um die Bergung von Wrackteilen des Projektils.