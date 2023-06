Anstieg der Verbraucherpreise im Mai mit 3,3 Prozent auf 19-Monats-Tief

Photo : YONHAP News

Die Inflationsrate in Südkorea ist im Mai den vierten Monat in Folge und auf den tiefsten Stand seit 19 Monaten gesunken.Nach Angaben des Statistikamtes am Freitag stieg der Verbraucherpreisindex im Mai um 3,3 Prozent im Vorjahresvergleich auf 111,13.Das entspricht der geringsten Teuerungsrate seit Oktober 2021. Damals waren es 3,2 Prozent.Der Abwärtstrend wird unter anderem auf einen starken Rückgang der Preise für Erdölprodukte zurückgeführt.Weiterer Grund ist ein Basiseffekt nach einem kräftigen Preisanstieg im ersten Halbjahr letzten Jahres.