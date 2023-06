NATO-Chef: Südkorea nimmt am NATO-Gipfel im Juli teil

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol wird dem NATO-Chef zufolge am Gipfel der Organisation des Nordatlantikvertrags im Juli in der litauischen Hauptstadt Vilnius teilnehmen.Zum zweiten Mal in der Geschichte würden alle Staats- und Regierungschefs der vier asiatisch-pazifischen Partner Südkorea, Japan, Australien und Neuseeland an dem Gipfel in Vilnius teilnehmen, sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg auf einer Pressekonferenz im Anschluss an ein NATO-Außenministertreffen am Donnerstag in Oslo.Es wird erwartet, dass Yoon das zweite Jahr in Folge einem NATO-Gipfel beiwohnen wird. Er hatte bereits am Gipfeltreffen im vergangenen Jahr in Madrid teilgenommen.Stoltenberg betonte die wachsende Bedeutung der Stärkung der Partnerschaft der NATO mit ihren indopazifischen Partnern. Die Sicherheit sei nicht regional, sondern global, sagte er dabei.