Südkorea und Japan wollen Maßnahmen zur Verhinderung eines erneuten militärischen Streits ergreifen

Photo : YONHAP News

Verteidigungsminister Lee Jong-sup ist am Sonntag mit seinem japanischen Amtskollegen Yasukazu Hamada zu einem bilateralen Gespräch zusammengekommen.Das am Rande des Shangri-La-Dialogs in Singapur stattgefundene Treffen war das erste bilaterale Verteidigungsministertreffen zwischen Südkorea und Japan seit etwa vier Jahren. Als Folge eines eskalierten Streits über ein zu tief fliegendes japanisches Patrouillenflugzeug im Dezember 2018 war seitdem kein bilaterales Treffen abgehalten worden.Beide Minister einigten sich darauf, Maßnahmen zur Verhinderung ähnlicher Zwischenfälle auszuarbeiten und die Verteidigungskooperation wieder aufzunehmen.Laut einem Beamten des südkoreanischen Verteidigungsministeriums stimmten beide Seiten darin überein, dass ohne Fortschritte in Bezug auf den Konflikt wegen des Patrouillenflugzeugs Fortschritte bei der Verteidigungskooperation im Großen und Ganzen begrenzt wären.Beide Seiten konnten jedoch ihre krassen Differenzen über den Zwischenfall nicht abbauen. Die japanische Seite behauptet, dass damals ein Kriegsschiff der südkoreanischen Marine ein Feuerleitradar auf ein japanisches Patrouillenflugzeug gerichtet habe. Die südkoreanische Seite weist die japanische Behauptung zurück und kontert, dass das japanische Flugzeug einen bedrohlichen Tiefflug unternommen habe.Die Entscheidung, eher für die Zukunft zu kooperieren, erfolgte offenbar angesichts der Vereinbarung zwischen den Staats- und Regierungschefs beider Länder über die Normalisierung der Beziehungen sowie der steigenden Bedrohung durch Nordkorea.Beide Verteidigungsminister verurteilten einstimmig den versuchten Start eines Aufklärungssatelliten durch Nordkorea. Sie teilten die Ansicht, dass eine Zusammenarbeit auf verschiedenen Ebenen erforderlich sei, um der Bedrohung durch Nordkorea zu begegnen.