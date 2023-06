Teuerungsrate bei Ramyeon mit 13,1 Prozent auf höchstem Stand seit globaler Finanzkrise

Photo : YONHAP News

Trotz des verlangsamten Anstiegs der Verbraucherpreise im Allgemeinen schnellen die Lebensmittelpreise in Südkorea weiter in die Höhe.Nach Angaben des Statistischen Informationsdiensts des Statistikamtes lag der Verbraucherpreisindex für die Instantnudeln Ramyeon im Mai bei 124,04. Das sind 13,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.Das entspricht dem stärksten Preisanstieg seit 14 Jahren und drei Monaten inmitten der globalen Finanzkrise im Jahr 2009.Seit einem starken Anstieg auf 11,7 Prozent im Oktober letzten Jahres lag die Teuerungsrate bei Ramyeon stets über der Zehn-Prozent-Schwelle. Grund ist, dass die Hersteller aufgrund der gestiegenen Rohstoffpreise im vergangenen Jahr die Preise für Ramyeon-Produkte nacheinander angehoben haben.Ramyeon ist nicht das einzige Lebensmittel, das einen starken Preisanstieg aufweist. Bei 31 von 112 Artikeln in der Kategorie verarbeitete Lebensmittel und Essen außer Haus übertraf die Teuerungsrate die Zehn-Prozent-Schwelle.Konfitüre lag mit 35,5 Prozent Teuerung an der Spitze. Bei Krebsfleischimitat und Käse wurde ebenfalls eine starke Teuerung von über 20 Prozent verbucht. Kaffee, Brot, Hamburger und Gimbap (Seetang-Reisrolle) waren von einem deutlichen Preisanstieg von über zehn Prozent betroffen.Bei verarbeiteten Lebensmitteln insgesamt fiel der Preisanstieg zwar geringer als im Vormonat aus, war jedoch immer noch mehr als doppelt so hoch wie die gesamte Inflationsrate.Das Essen außer Haus wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,9 Prozent teurer. Damit fiel die Teuerungsrate geringer als im Vormonat aus, war jedoch immer noch hoch.Die Regierung erklärte, dass sich der Anstieg der Verbraucherpreise im laufenden Monat infolge eines Basiseffekts deutlich verlangsame. Sie rechnet daher mit einer Preisstabilisierung.Die Zentralbank des Landes, Bank of Korea, prognostizierte, dass sich die Inflationsrate bis Mitte des Jahres deutlich verlangsamen und in den Zwei-Prozent-Bereich fallen werde. Später werde die Inflationsrate wieder steigen und sich Ende des Jahres bei etwa drei Prozent einpendeln.