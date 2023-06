IAEA sieht weiter Hinweise für Vorbereitungen für neuen Atomtest Nordkoreas in Punggye-ri

Photo : YONHAP News

Der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) zufolge werden auf dem Atomtestgelände im nordkoreanischen Punggye-ri weiterhin Aktivitäten für die Vorbereitung eines siebten Atomtests beobachtet.Man sehe weiterhin Anzeichen für Aktivitäten in der Nähe des Stollens 3 und des Support-Bereichs, sagte IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi am Montag zum Auftakt einer Sitzung des Gouverneursrats der Organisation in Wien.Die Wiederinbetriebnahme des Atomtestgeländes stelle einen Verstoß gegen einschlägige Resolutionen des UN-Sicherheitsrats dar und gebe Anlass zu ernster Besorgnis, betonte Grossi.In Bezug auf den Nuklearkomplex in Yongbyon sagte er, dass die Agentur seit März 2023 Anzeichen für den laufenden Betrieb von Nuklearanlagen und eine deutliche Zunahme der Bauarbeiten auf dem Gelände gesehen habe.Nordkorea hatte im Januar 2003 erklärt, aus dem Atomwaffensperrvertrag auszutreten, und seit 2009 Sicherungsmaßnahmen der IAEA verweigert. Demnach wurden Vor-Ort-Überprüfungen der nordkoreanischen Nuklearanlagen eingestellt.