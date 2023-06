Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat die Wahl Südkoreas als nichtständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats als "Sieg der globalen Diplomatie" bezeichnet.Angesichts der Wahl Südkoreas mit Unterstützung von 180 der 192 UN-Mitglieder habe sich Präsident Yoon entsprechend geäußert, teilte der Sprecher des Präsidialamtes, Lee Do-woon, am Mittwoch mit.Lee hatte zuvor gesagt, es werde eine sehr wichtige Gelegenheit sein, die Vision eines „globalen Hub State“ zu verwirklichen. Es werde eine Gelegenheit für Südkorea sein, sich aktiv an der Reaktion des Sicherheitsrats auf die Bedrohung durch die Entwicklung von Atomwaffen und Raketen durch Nordkorea und an der Durchführung notwendiger Maßnahmen zu beteiligen.Südkorea wurde am Dienstag (Ortszeit) am Hauptsitz der Vereinten Nationen in New York von der UN-Vollversammlung mit 180 Stimmen für die Amtszeit 2024 bis 2025 in den Weltsicherheitsrat gewählt.Die nichtständigen Ratsmitglieder haben zwar kein Vetorecht, können aber an Diskussionen und Abstimmungen über Angelegenheiten des Sicherheitsrats, einschließlich der Nordkorea-Frage, teilnehmen.