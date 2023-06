Südkorea will gegen ausländische Drogenkriminelle hart durchgreifen

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Justizministerium hat ein hartes Vorgehen gegen ausländische Drogenkriminelle angekündigt.Das Ressort teilte am Donnerstag mit, dass Regierungsbehörden vom 12. Juni bis 31. Juli zum zweiten Mal gemeinsame Kontrollen von Ausländern ohne Aufenthaltserlaubnis durchführen würden.Daran beteiligen sich das Justizministerium, die Nationale Polizeibehörde, das Ministerium für Beschäftigung und Arbeit, das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr sowie die Küstenwache.Die Kontrollen richten sich in erster Linie gegen Straftaten durch Ausländer, die die Sicherheit der Öffentlichkeit bedrohen, darunter Drogendelikte, und Vermittler illegaler Einreisen und Beschäftigung.Das Justizministerium will mit harten Maßnahmen den Vertrieb und die Verbreitung von Drogen durch Ausländer unterbinden, die sich illegal im Land aufhalten. Auch im Falle eines geringfügigen Drogendelikts sollen sowohl die strafrechtliche Bestrafung als auch ein dauerhaftes Einreiseverbot nach der Abschiebung verhängt werden.Bei der ersten Runde gemeinsamer Kontrollen im März und April erwischte das Justizministerium 7.578 ausländische Staatsbürger, die sich illegal aufgehalten hatten und beschäftigt gewesen waren. 6.863 von ihnen wurden außer Landes gebracht, darunter auch mittels Abschiebungen.