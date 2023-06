Studie: Pflaumen in Korea blühen wegen Erwärmung 53 Tage früher als vor 100 Jahren

Photo : YONHAP News

Einer neuen Studie zufolge hat die Erwärmung infolge des Klimawandels Frühjahrsblüher in Südkorea früher aufblühen lassen.Nach Angaben der Ewha Frauenuniversität in Seoul am Dienstag ergab eine Studie, dass sich die Blütezeit der Pflaumen in den letzten 100 Jahren um etwa 53 Tage nach vorn verschoben habe. Die Studie wurde von Lee Sang-don, Professor für Umweltwissenschaften und -ingenieurwissenschaften, und US-amerikanischen und britischen Kollegen erstellt.Die Blütezeit der Forsythien habe sich um rund 23 Tage nach vorne verschoben, die der Kirschblüten um 21 Tage.Das Forscherteam stützte sich dabei auf Daten der koreanischen Wetterbehörde über die Blütenzeiten von sieben Baum- und Straucharten in den Versuchsgärten an 74 Wetterstationen landesweit und Temperaturveränderungen seit 1922.Die Forscher fanden auch heraus, dass jede Art unterschiedlich schnell auf die Erwärmung reagiert.Der Zeitpunkt des Frühlingsanfangs wirke sich auf die Wirtschaft der Gesellschaft, darunter Landwirtschaft und Tourismus, und auch durch die Unterbrechung der Nahrungskette auf die Lebensaktivitäten von Pflanzen und Tieren aus, erklärten sie.Die Studienergebnisse wurden in der Juni-Ausgabe des internationalen Wissenschaftsmagazins „New Phytologist“ veröffentlicht.