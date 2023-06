Erdbeben der Stärke 3,1 nahe Insel Heuksan

Photo : YONHAP News

Ein Erdbeben mit einer Stärke von 3,1 hat sich heute in Gewässern nahe einer Insel im Südwesten ereignet.Das Beben ereignete sich um 6.03 Uhr. Das Epizentrum liegt 92 Kilometer südwestlich der Insel Heuksan in der Provinz Süd-Jeolla, das Hypozentrum liegt schätzungsweise in einer Tiefe von 25 Kilometern.Das Wetteramt teilte mit, dass keine Schäden infolge des Bebens zu befürchten seien.Im laufenden Jahr gab es in Südkorea bisher 51 Erdbeben mit einer Stärke von mindestens 2,0 und acht Beben mit einer Stärke von mindestens 3,0.